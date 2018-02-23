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В Перми судят "Арменку" из сериала "Реальные пацаны"

Новость 23.02.2018, 20:50 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ

Пермского предпринимателя и актера Армена Бежаняна, известного по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", доставили в суд из его квартиры силовики. Как сообщает ProPerm, Бежанян "пытался избежать появления в зале суда, ссылаясь на плохое самочувствие, но суд настоял на присутствии артиста".

Напоминается, что в отношении актера-бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Как уточнено, "в рамках своей предпринимательской деятельности" в 2016 году Бежанян поставил на кадастровый учет и зарегистрировал права на объекты незавершенного строительства на земельных участках, которые арендовал у администрации Осинского городского поселения. Однако никаких построек на этой земле не было.

Далее актер несколько раз просил продлить ему аренду участков без проведения торгов, поскольку на них "находились"-де объекты недвижимости, принадлежащие ему на праве собственности.

По подсчетам прокуратуры, ущерб от действий Бежаняна может составлять 560 тысяч рублей.

"Реальные пацаны" - одна из самых известных российских ситуационных комедий. Рассказывает про приключения группы гопников, Коляна, Антохи и Вована. Бежанян играет там отчима Коляна.

Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслируется в эфире телеканала ТНТ с 2010 года.

В разное время в сериале случались камео участников группы "Мальчишник", Анны Семенович, Эдгарда и Аскольд Запашных, Виктора Рыбина (группа "Дюна") с женой - певицей Натальей Сенчуковой, актера и сценариста Константина Мурзенко.

Ранее мы писали, что у Арменки отобрали трактор.

Кстати, в 2015 году еще одного актера культового ситкома, Александра Килина, приговорили к восемнадцати годам строгого режима за изнасилование и убийство.

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