Шесть человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Кузбассе

В результате ДТП в Кемеровской области погибли шесть человек, среди жертв - четыре женщины и двое мужчин. Об этом РИА Новости проинформировали в кузбасском ГУМВД.

Ранее сообщалось о пяти погибших и девяти пострадавших.

Трагедия произошло около часу ночи (в четверг в 21:00 по московскому времнеи) на 424-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района. Столкнулись автобус HIGER, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш, и фура VOLVO из Самарской области.

По данным полиции, заднюю часть автобуса занесло, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. "Количество погибших возросло до шести, среди них четыре женщины и двое мужчин, один из которых - водитель грузовика", - сказали в региональном главке МВД.

Всего в автобусе находились 52 человека: два водителя и 50 пассажиров. Транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.