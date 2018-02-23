В Новосибирске водитель иномарки сбил пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар и сбил пешеходов, двое из них скончались.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В пятницу 21.00 по местному времени в районе площади Лыщинского на въезде на Коммунальный мост в сторону правого берега водитель Honda CR-V выехал на тротуар. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, в машине "скорой" женщина умерла в машине. Также пострадали три человека.

Сейчас с водителем работают сотрудники полиции, уточнил собеседник.