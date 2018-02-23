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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автоэкспедицию "От Балтики до Арктики" начали сопровождать спасатели

Текст: Вера Черенева
Экспедицию "От Балтики до Арктики", которая вот уже четвертый день с исследовательской миссией путешествует по регионам Северо-Запада, начали сопровождать сотрудники спасательных служб. Пристальное внимание МЧС объясняется аномальными морозами, обрушившихся на северо-западные регионы страны.
Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК

Накануне Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми обнародовал сообщение об экстремальных холодах, которые надвигаются на регион. Если в феврале климатической нормой здесь считается температура минус 12-19, то с 24 февраля по 1 марта ожидаются настоящие морозы. Столбик термометра может приблизиться к 40 градусам.

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Экспедиция "От Балтики до Арктики" прибыла в Республику Коми

В связи с похолоданием спасательные службы призвали автомобилистов отказаться от поездок. Но экспедиция "От Балтики до Арктики" уже прошла половину маршрута и останавливаться не намерена. Именно поэтому спасатели приняли решение сопровождать колонну на трудных участках.

Маршрут экспедиции для них секретом не является. Еще при подготовке к путешествию организаторы зарегистрировались в Северо-Западном региональном центре МЧС России. Участники экспедиции несколько раз в день выходят на связь со спасателями, сообщая о своих передвижениях. Также информация о следовании колонны передается на посты ГИБДД. В случае малейшей задержки на маршруте спасатели готовы немедленно прийти на помощь. Один раз их помощь оказалась кстати.

Утром 22 февраля, когда экспедиция должна была выехать из Сольвычеводска, головной автомобиль колонны долго не заводился. Как только задержка на маршруте превысила полчаса, к месту стоянки срочно направили спасательные бригады. К счастью, их вмешательство не потребовалось: машина завелась, и экспедиция отправилась в путь.

Спасатели встречали колонну уже на границе Республики Коми.

Начальник 15-й пожарно-спасательной части Сысольского района Владимир Асанбаев говорит, что это нормальная практика.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Глава Поморья пообщался с экспедицией "От Балтики до Арктики"

Здешняя природа сурова, и спасатели в прямом смысле стоят на страже безопасности людей, их задача предотвратить малейшую возможность возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому, например, в поселке Визинга, пожарно-спасательная часть - это не режимный объект, а, наоборот, центр притяжения для всех жителей. Здесь не только готовы выехать на тушение пожара или чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП, пожарные создают спортивные площадки, ведут кружки для детей, а полевую кухню так и вовсе организуют на каждом массовом мероприятии в поселке. И это для Республики Коми - тоже норма, ведь когда столбик термометра пересекает отметку в минус 20 градусов, никакой праздник без горячего чая в принципе становится невозможен. Угостились на полевой кухне и участники экспедиции "От Балтики до Арктики", а на память о знакомстве с сотрудниками пожарно-спасательной части путешественники оставили добрые отзывы в книге почетных гостей.

Но даже неусыпный контроль со стороны МЧС от холода спасти не может. Узнав о надвигающихся морозах, сотрудники Выльгортской сапоговаляльной фабрики сделали путешественникам трогательный подарок - экипировали всех участников экспедиции валенками.

В северных широтах это до сих пор самая актуальная обувь.

Напомним, экспедиция "От Балтики до Арктики", организованная "Российской газетой" и информационным агентством БНК, вышла на маршрут 19 февраля. На данный момент путешественники успели посетить Тихвин, Вологду, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск. Сейчас экспедиция прибыла в Сыктавкар. Остался самый сложный участок пути - путешественники проедут через Ухту, Сосногорск, Усинск, Печору и 27 февраля прибудут в Нарьян-Мар.

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