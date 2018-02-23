Экспедиция "От Балтики до Арктики" открыла фестиваль тарантасов

В Эжве, это один из районов Сыктывкара, участникам экспедиции "От Балтики до Арктики" доверили почетное право первыми съехать с горы на фестивале тарантасов и открыть тем самым основной заезд.

Когда-то словом "тарантасы" обозначали четырехколесную конную повозку на четырех дрогах. Сейчас в северных широтах так часто зовут самодельные сани.

Вот уже второй год в Эжве проводится республиканский фестиваль тарантасов. Участники со всех районов Коми мастерят причудливые конструкции, шьют забавные костюмы и приезжают на стадион "Бумажник", чтобы под одобрительные крики зрителей съехать с высокой горки. Организует фестиваль местный байк-клуб "Полярные волки".

Права первыми испытать трассу удостоились участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики". На конструкции, имитирующей лыжу, четверо самых смелых путешественников с ветерком спустились до самого конца горы.

Но лыжа - это еще классика. Каких только тарантасов не было на фестивале! На трассе были замечены "диванные войска", которые перемещались на диване с подушечками и непременным телевизором. Сразу несколько Иванов-Дураков спускались на одной большой печи на санях. Иваны оказались настолько тяжелыми, что Баба-Яга, которая тоже входила в команду, с трудом смогла разогнать конструкцию на старте.

Большинство тарантасов сделаны на основе обычных саней. Некоторые команды решили внедрить инновации и стилизовали тюбинги под цветы и летающие тарелки.

Сергей Бродовский с коллегами собрал самолет. На работу ушло больше двух недель.

- Мы использовали дерево, пластик, линолеум. Долго все расписывали, - рассказывает Сергей.

Тарантас закончили лишь накануне фестиваля, поэтому он был еще не испытан. Но Сергей здесь не одинок - большинство конструкций выходят на трассу без тест-драйва. Дело в том, что тарантасы часто на первом же спуске распадаются на части и участники стараются сберечь свои самодельные транспортные транспортные средства до самого праздника.

В качество площадки для проведения фестиваля Эжва выбрана не случайно. Как рассказал глава администрации Эжвинского района Александр Калинин, здесь живут очень креативные и веселые люди. Например, на днях сотрудники одного из местных предприятий изготовили гигантский стальной болт и установили его на постамент со словом "санкции". Таким нестандартным образом они выразили свое отношение к процессам в глобальной экономике.

И хотя фестиваль тарантасов - исключительно легкое и развлекательное мероприятие, здесь прослеживается тесная связь с древними традициями, а именно, с обрядом под названием "Мята кади", что переводится как "красивые сани".

О нем экспедиции "От Балтики до Арктики" рассказал во время остановки в Визинге пожарный 15-й пожарно-спасательной части Алексей Кирушев. По его словам, Мята кади проводится во время местного народно-обрядового праздника Гажи Валяй, по датам он всегда совпадает с православной Масленицей и означает приближение весны.

Алексей Кирушев показал журналистам сани, стилизованные под спецавтомобили. Во время Мята кади на них прокатились ребятишки из местного детского сада, а сейчас сани заняли почетное место в пожарной части рядом с настоящими пожарными машинами.

Примечательно, что сам праздник Гажи Валяй и обряд Мята кади, отмечаются только в на юге республики Но тем не менее, осовременный вариант этой идеи в виде полноценного фестиваля встречается не только в Эжве, но и, к примеру, в Воркуте.

Искать следы древних традиций в современной жизни - одна из задач экспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Экспедиция 19 февраля стартовала из Петербурга, прошла через территорию Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей. С 22 февраля путешественники находятся в Коми. 24 февраля экспедиция посетит Сосногорск и Ухту.