Глава Республики Коми встретился с экспедицией "От Балтики до Арктики"

Глава Республики Коми Сергей Гапликов пообщался с участниками автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Встреча прошла на Стефановской площади, в самом сердце Сыктывкара.

- Вы едете с просветительской миссией и это очень важно. Русский Север отличается особой самобытностью, у нас богатейшая история и культура. Но самое главное достояние - это люди. Жители нашей республики очень доброжелательны, они знают, что такое жить в суровых условиях, поэтому помогают и поддерживают друг друга и, конечно, с особой теплотой относятся к тем, кто в первый раз попал на Север, - отметил Сергей Гапликов.

Автоколонна находится в Коми вторые сутки. Во время беседы с главой региона участники экспедиции высоко оценили дороги в Сысольском и Сыктывдинском районах республики. В ближайшие дни автоколонна испытает на себе трассы и в других уголках региона, маршрут экспедиции проходит через Сосногорск, Ухту, Печору и Усинск.

- Я, конечно, знала, что Северо-Запад огромен - по площади это почти три Франции, но лишь в автоэкспедиции я сполна ощутила грандиозность масштаба нашего округа и невероятное разнообразие его регионов. Везде разные традиции, национальные кухни, шутки, диалекты, разная еда, даже солнце везде светит по-разному. В Республике Коми тоже есть множество удивительных вещей, о которых мы непременно расскажем нашим читателям, - подчеркнула директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

В Республике Коми участники автоэкспедиции успели побывать в Визинге, где встретились с журналистами районной газеты "Маяк Сысолья" и с учениками местной средней школы. Также автоколонна посетила Финно-угорский этнопарк в селе Ыб, там путешественники открыли для себя новую топонимику.

Главный редактор информационного агентства БНК Алексей Лазарев рассказал, что маршрут автоэкспедции составлялся таким образом, чтобы журналисты смогли увидеть все особенности каждого региона. В Коми путешественники будут посещать не только города, но и маленькие поселки и даже деревни.

Так, в плане экспедиции значится деревня Новикбож. Она известна своими самобытными куклами "акань". А в селе Усть-Усе путешественники будут собирать свидетельства об оленных батальонах, которые в Великую Отечественную войну формировались в районах Крайнего Севера.

Сергей Гапликов пожелал путешественникам хорошей дороги и сообщил, что все зимники и ледовые переправы, через которые пройдет автоколонна, полностью отвечают всем требованиям безопасности. Путешественники поблагодарили Сергея Гапликова за внимание к проекту и торжественно посвятили его в почетные участники экспедиции "От Балтики до Арктики". На память о встрече главе региона вручили фирменную шапку и шарф, на которых изображены традиционные коми-обереги. В свою очередь Сергей Гапликов подарил редакционной библиотеке "Российской газеты" двухтомную монографию об истории Коми.

Встретились участники экспедиции и с мэром Сыктывкара Валерием Козловым, которого живо интересовали впечатления путешественников о городе. А председатель горсовета Сыктывкара Анна Дю даже села за руль одной из экспедиционных машин и провела для участников проекта экскурсию по столице Республики Коми.

Кроме того, в Сыктывкаре путешественников проинструктировали спасатели. Сотрудники МЧС следят за передвижением экспедиции с самого начала маршрута. Так, на Стефановскую площадь автомобили проекта ехали организованной колонной в сопровождении автомобилей ГУ МЧС по Республике Коми. Начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Александр Князев лично познакомил путешественников с самыми современными образцами спасательной техники и оборудования. Так, в распоряжении спасательных подразделений региона есть мощные снегоходы, беспилотные авиасистемы, и снаряжение из инновационных материалов. Например, в арктических широтах спасатели работают в шлемах с электроподогревом.

Выставка на Стефановской площади вызвала большой интерес у горожан. Чтобы никто не замерз, силами регионального управления МЧС, была организована работа полевой кухни с горячим чаем и пирожками.

Как рассказал начальник отдела управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Республике Коми Леонид Капустин, с каждым годом в регион приезжает все больше туристических групп. Когда они регистрируются на маршруте, то оперативно-дежурная служба отслеживает их передвижение. Если группа вовремя не приходит на контрольную точку или не выходит на связь в установленное время, на помощь отправляются спасательные отряды.

В арктических широтах работают наиболее подготовленные сотрудники. Многие из них имеют альпинистскую подготовку и проводят операции на тех территориях, куда нельзя добраться даже на вертолетах.

Именно поэтому, несмотря на то, что в Республику Коми идут аномальные холода, экспедиция не намерена менять маршрут и ранним утром 24 февраля автоколонна продолжит свой путь на Север.