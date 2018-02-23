На "Ленфильме" почтили память Алексея Германа-старшего

Киностудия "Ленфильм" устроила вечер "Большой Герман" - памяти выдающегося режиссера Алексея Германа. Пять лет назад Алексей Юрьевич ушел из жизни.

В "Ленфильм-клубе" (ведется прямая трансляция вечера на портале "Культура.РФ") собрались друзья и коллеги легендарного ленфильмовца: режиссеры Юрий Фетинг (ученик Германа) и его студенты, обучающиеся в Высшей школе режиссеров и сценаристов, Вячеслав Сорокин, Виталий Потемкин, оператор Сергей Астахов, художник и режиссер Виктор Тихомиров, ректор Санкт-Петербургского института кино и телевидения Александр Евменов… Актер Юрий Кузнецов, сыгравший в картине "Мой друг Иван Лапшин". И человек из массовки, а ныне вице-президент Федерации космонавтики России - Северо-Запад Олег Мухин, поделившийся своей историей: "В 1970 году я участвовал в съемках фильма "Проверка на дорогах", тогда он еще назывался "Операция "С Новым годом!". Мы проплывали на барже под мостом на Свири (река в Ленинградской области)".

- Спасибо всем, кто пришел к нам, - сказал генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин. - Сегодня день памяти нашего великого режиссера, ленинградца, сына известного писателя Юрия Германа. Творчество Алексея Юрьевича Германа - большая часть культурной истории нашего города и российского кинематографа. Как художественный руководитель киностудии "Ленфильм" Герман переживал о ее судьбе, шесть лет назад обратился к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину с предложением о возрождении и был услышан. Алексей Юрьевич сказал мне тогда: "Эдик, вы будете жабой, если откажетесь!". В 2016 году он очень радовался бы, когда к нам на студию приехал президент России и оставил памятную запись в книге почетных гостей: "Поздравляю с началом новой жизни "Ленфильма". Об этой новой жизни мечтал Герман.

В 1990 году Алексей Герман организовал Студию первого и экспериментального фильма (ПиЭФ, сейчас это кинокомпания "Север"), был ее художественным руководителем до последнего дня жизни. Сегодня я мог бы сказать великому мастеру, что не только продолжаются хорошие традиции "Ленфильма", но и зарождаются новые: появился учебный центр, воспитываются новые специалисты - совместно с университетом, Институтом кино и телевидения и другими вузами. Каждый год мы выпускаем режиссерский дебют, а в этом году их будет два.

"Я сумасшедший. Всегда думаю только о кино", - говорил Алексей Герман. Работать на "Ленфильме" он стал в 1964 году, начинал с должности "второй режиссер". На вечере вспомнили каждый его фильм, с "Седьмого спутника", снятого вместе со старшим коллегой Григорием Ароновым (1967). Его характерный стиль, огромное внимание к деталям. И остроумные высказывания. Когда переводили в цвет черно-белые картины Германа, он говорил, что это "фантастическое г…но!". Вспоминали его байки, каким он был, говорили о "гипнозе его личности".

Вспоминали, конечно, и жену Германа Светлану Кармалиту, его постоянного соавтора, выдающегося сценариста. В последние годы Светлана Игоревна была главным редактором "Ленфильма", ее не стало летом 2017 года.

- Это был очень мощный творческий тандем, - отметил Феликс Эскин, ленфильмовец, директор картин Германа "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". - Без Светланы не было бы Алексея Германа и без Германа не было бы Кармалиты как самостоятельных творческих запоминающихся личностей.

Юрий Кузнецов рассказал, что когда проходило озвучание картины "Мой друг Иван Лапшин", Кармалита всегда сидела рядом и Герман всякий раз спрашивал жену: "Света, ну как тебе?" - "Лёша, хорошо". - "Нет, Света, должно быть гениально".

Военный фильм "Проверка на дорогах", самостоятельный режиссерский дебют Германа, 1970 год. Продюсер Виктор Извеков, директор кинокомпании "Север", напомнил о том, как чиновники "Госкино" зарубили этот фильм.

- Например, такая претензия: оскорбительное количество пленных на барже. На что Герман ответил: "Я разве виноват, что было два миллиона пленных?". Он боролся за правду, смог показать эту правду на экране, впервые. Вот эта картина попала "на полку", дожидалась своего времени 15 лет. Конечно, это было для него трагедией.

А потом были призы кинофестивалей в Роттердаме, Сиднее и Государственная премия СССР за "Проверку …

Был откровенен Юрий Кузнецов:

- Не было бы ничего со мной, если бы не этот человек. Вся моя жизнь изменилась, перевернулась. Физически я родился в 1946 году, а творчески - со дня знакомства с Алексеем Германом. Я стал другим Кузнецовым. Не было бы в моей жизни ни Ленинграда, ни моей дочки… Я работал в Омске, туда приехал режиссер из Ленинграда Виктор Аристов, и меня пригласили на "Ленфильм" на пробы в картину "Мой друг Иван Лапшин". Сейчас меня спрашивают, какие трудности мы, актеры, испытывали. У меня все было в радость!

Взял слово Виктор Тихомиров:

- Я благодарен Герману за то, что он дал мне возможность снимать кино. В 1992 году мне, никому не известному, выделили средства, благодаря его мощному толчку, и я снял в его мастерской полнометражный фильм "Трава и вода" по своему сценарию. И дело пошло - в результате у меня 16 фильмов.

Все свои картины Герман сделал на одной киностудии - "Ленфильм" и работал, в основном, с одной и той же группой.

- Группа Германа была как альпинистские связки, они годами отрабатывались, - поделился Виктор Извеков. - Зачем люди шли к Герману? Чтобы на пределе человеческих возможностей, годами работать ради высокой цели. Он был безумно требовательным человеком и в первую очередь к себе. Мог убедить любого, пообещать всё что нужно, лишь бы состоялась картина, это было главное для него. Результат оправдывал…

Герман попытался, было, работать в Москве, но там ему напомнили про сроки, про деньги. Он рассказывал, как один продюсер говорил ему: "Ну надо же немножко и себе оставить". На что Герман ответил: "Если ты считаешь, что надо немножко заначить, то я считаю, что ты должен немножко посидеть в тюрьме". Развернулся и вернулся в Ленинград.

Классика нашего кино - "Двадцать дней без войны", "Хрусталев, машину!". По мнению народного артиста России Николая Бурова, "сила фильмов Германа в том, что они нас, зрителей, изменяли: мы выходили из кинотеатра другими".

Последний фильм Германа - "Трудно быть Богом". Шесть лет снимал режиссер эту картину, 13 лет она создавалась, далась ему большой кровью.

Завершился вечер просмотром фильма "Герман: по ту сторону камеры". Александр Поздняков, историк кино и режиссер-документалист, снял его на "Ленфильме" при жизни мэтра. "Здесь Герман, каким знал его я. Ничего не придумано. Любил Феллини, они были в чем-то похожи. Любил знакомиться с молодыми ребятами. На съемочной площадке фонтанировал идеями, делал много дублей…". Герман рассказывает нам о времени, о творчестве, о себе…

К слову

Сын Алексея Германа и Светланы Кармалиты режиссер Алексей Герман-младший представил в эти дни свой новый фильм "Довлатов" в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Снимался он, в том числе на "Ленфильме".