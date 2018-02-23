В Петербурге рыжим эрмитажным котам найдут хозяев

В преддверии наступающей весны в Северной столице пройдет очередная выставка-пристройство эрмитажных котов. 23 февраля в котокафе "Республика кошек" будут искать любящих хозяев для питомцев рыжего окраса - символов солнца, сообщили организаторы на своей странице "ВКонтакте".

Выбрать пушистого друга можно будет из двух десятков котов. Кураторы расскажут об особенностях характера каждого питомца. Договор с новым хозяином о передаче животного в добрые руки будут заключать прямо на месте.

Среди котов будут и знаменитости. Например, кот Аристократ, выступавший в петербургской филармонии, и кот Гоген, за право взять которого пару лет назад боролись несколько десятков горожан. К сожалению, взявший Гогена человек сменил место жительства и вернул животное в приют. Теперь ему ищут нового постоянного хозяина.

В прошлом году таким образом порядка 600 котов нашли себе новый дом.