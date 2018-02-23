Аксенов рассказал о роли Народного ополчения в Крымской весне

В Симферополе в День защитника Отечества состоялся торжественный митинг, посвященный четвертой годовщине образования Народного ополчения Республики Крым и 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота.

Митинг в честь памятной даты прошел возле памятника Народному ополчению, открытому в 2016 году на пожертвования крымчан, и большинство выступлений было посвящено воспоминаниям о событиях Крымской весны и их героям.

- Мы помним, как четыре года назад мы с вами собирались возле Верховного Совета Крыма, - отметил Аксенов. - Как мы готовились отражать атаки националистов, которые пугали нас "поездами дружбы". Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику. Благодаря совместным действиям Крым сегодня - часть Российской Федерации. Благодарю вас за бесстрашие, за вашу позицию.

На площади Ленина для симферопольцев в честь праздника организовали выставку военной техники и вооружения, а также спецтехники МЧС.