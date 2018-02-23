Жительниц Кубани и КБР будут судить за продажу ребенка

В городской суд Нальчика направлено уголовное дело в отношении трех жительниц Кабардино-Балкарии и Краснодарского края, которых обвиняют в причастности к продаже ребенком.

По информации пресс-службы Управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, обвинительное заключение по этому делу утвердил заместитель генпрокурора Иван Сыдорук.

По версии следствия, история началась в октябре прошлого года, когда находившаяся на последнем месяце беременности жительница КБР решила после рождения продать своего будущего ребенка. А подыскать покупателя молодая женщина попросила свою землячку. И посредница нашла для этой цели жительницу Анапы, согласившуюся заплатить за новорожденного 100 тысяч рублей.

Сделка по купле-продаже младенца состоялась в Нальчике 3 ноября 2017 года - буквально через неделю после рождения малыша. Однако вскоре соседи горе-матери сообщили в правоохранительные органы об отсутствии младенца, и все участники незаконной сделки были задержаны. А мальчика передали в органы опеки республики.

Расследование уголовного дела вели сотрудники Главного следственного управления СКР по СКФО.

По данным прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях эти женщины обвиняются по двум статьям УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии, а также пособничество в купле-продаже человека, совершенной в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).