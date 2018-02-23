На Дону семья с годовалым ребенком попала в ДТП

В Новочеркасске Ростовской области в автоаварии пострадали пять человек, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщили в управлении региональной полиции.

ДТП произошло на улице Трамвайной. По предварительным сведениям, водитель, таксовавший на отечественном автомобиле, из-за превышения скорости движения не справился с управлением машины, и ее занесло.

Такси оказалось на встречной полосе и врезалось в иномарку. В результате удара пострадали пять человек, в том числе семья с годовалым ребенком. Их доставили на попутке с больницу.

Наибольшие травмы получила мама с ребенком, позже стало плохо и отцу малыша. Всем им оказана медицинская помощь.

"Скорая" доставила в больницу обоих водителей. Еще одной женщине, ехавшей в иномарке, врачебная помощь не потребовалась.