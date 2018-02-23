В Новороссийске медиков наказали за лежащего на полу пациента

Власти Новороссийска сообщили о первых результатах проверки ЧП в одной из больниц города.

Скандал разразился накануне вечером после появления в одной из соцсетей сообщения, в котором рассказывается, что на упавшего на пол в клинике пожилого больного никто из медиков долгое время не обращал внимания. И только после конфликта, устроенного матерью автора поста, пациенту была оказана помощь.

На произошедшее довольно оперативно прореагировали все соответствующие службы. Так, территориальный орган Росздравнадзора по краю сообщил о том, что проверит "качество оказания медицинской помощи пациентам в первой городской больнице Новороссийска", выясняет обстоятельства инцидента с пациентом в приморском городе и региональное министерство здравоохранения.

Сегодня утром на официальном сайте администрации Новороссийска появилась информация о принятых мерах. В ней со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения сообщается об итогах служебного расследования, которое проведено в отделении гнойной хирургии городской больницы.

По информации ведомства, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей главному врачу больницы, заведующему отделением гнойной хирургии и старшей медицинской сестре объявлены выговоры, а с санитаркой отделения прекращен трудовой договор. Также сообщается, что в ближайшее время "вопросы этики и деонтологии будут рассмотрены на заседании врачебной комиссии с привлечением общественности".

Проверку этого инцидента пообещали провести и в правоохранительных органах Краснодарского края.