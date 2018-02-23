В Ростовской области ограничено движение из-за снегопада

На Дону на всех федеральных магистралях ограничено движение транспорта из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Заторы наблюдаются и на автодорогах регионального значения. Сотрудники дорожной полиции призывают граждан воздержаться от поездок на личном транспорте, а водителей быть предельно осторожными, соблюдать скорость, исходя из опасной ситуации на трассах.

По данным синоптиков, стихия - снег и ветер - будет бушевать в Ростовской области и в субботу. Температура воздуха ночью в северных районах региона достигнет минус 23 градусов по Цельсию.