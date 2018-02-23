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23.02.2018 10:37
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, как не получить обморожение

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил россиянам об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней в центральной части России установится морозная погода. По ночам столбики термометров будут опускаться до 26-29 градусов ниже нуля. Днем до минус 16-ти. Это почти на 20 градусов ниже нормы. Сглаживать холода будет только яркое солнце, которое, наконец-то, начнет появляться. Тем не менее санитарные врачи напоминают, что длительное нахождение на морозе может привести к обморожению.

Фото: РИА Новости / Владимир Сергеев
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Этому способствует тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя. Но если придерживаться нескольких простых правил, неприятностей можно избежать.

Не стоит выходить на мороз в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь только создает иллюзию тепла, а на самом деле вызывает большую его потерю.

А вот плотный обед пойдет как раз на пользу организму. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и, таким образом, делает конечности более уязвимыми. Нужно носить свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Лучше одеваться многослойно для того, чтобы между слоями одежды были прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо можно использовать специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

Не стоит забывать про варежки, шапку и шарф. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают.

Как только почувствовали переохлаждение, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - и согреться. Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

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