Россию в Совбезе ООН возмутила попытка ограничить выступление Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя возмутился попыткой ограничить выступление сирийской делегации на заседании Совбеза по ситуации в Восточной Гуте пятью минутами. С такой рекомендацией выступил кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби, председательствующий в СБ в феврале.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари не согласился с предложением коллеги из Кувейта, после чего в дискуссию вступил Небензя. Российский дипломат напомнил, что Джаафари имеет прямое отношение к поднятой теме. "Никаких ограничений его выступления быть не должно", - подчеркнул постпред РФ.

Представитель САР, взяв слово, резко раскритиковал государства, поддерживающие вооруженные формирования. Он также отверг обвинения в том, что сирийское правительство нарушает международное гуманитарное право. Свое выступление Джаафари закончил, пригрозив своим оппонентам попаданием в ад и обвинив их в лицемерии.