Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. До этой стадии добрались три российских клуба: московские ЦСКА и "Локомотив", а также "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В итоге за выход в четвертьфинала второго по престижности клубного турнира Старого Света "Зенит" поспорит с немецким РБ "Лейпцигом", ЦСКА - с французским "Лионом", а "Локомотив" померится силами с одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы - мадридским "Атлетико".

Добавим, что "Зенит" и ЦСКА никогда раньше не встречались со своими будущими соперниками, а вот "Локо" пересекался с "Атлетико" на групповом этапе тогда еще Кубка УЕФА 2007/2008. Матч, состоявшийся в Москве, завершился вничью - 3:3.

Полностью все пары на этой стадии выглядят следующим образом:

"Лацио" (Италия) - "Динамо Киев" (Украина)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия)

"Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Россия)

ЦСКА (Россия) - "Лион" (Франция)

"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) - "Виктория Пльзень" (Чехия)

"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Первые матчи состоятся 8 марта, ответные - 15-го.