Савченко предрекла большую войну и передел границ в Европе

Через несколько лет "большая война" затронет не только Украину и Россию, но и другие европейские страны. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, миротворческая миссия не решит конфликт в Донбассе.

"Я думаю, выхода есть два: года через четыре - максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", - цитирует РИА Новости заявление парламентария.

Другим вариантом развития событий Савченко назвала "смену власти на Украине, смену власти в России и другие непредсказуемые пути".