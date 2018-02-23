Новости

Собянин: В Москве продолжают работать над экологичностью реагентов 03:47
Савченко предрекла большую войну и передел границ в Европе 03:40
Сообщивший о бомбе мужчина задержан около базы ВМС США 03:29
Россию в Совбезе ООН возмутила попытка ограничить выступление Сирии 03:10
Шесть человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Кузбассе 02:36
Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян 02:16
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы 01:42
Украинский политолог прокомментировал драку с ведущим НТВ 01:31
В Бильбао погиб полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак" 01:21
На Западной Украине сожгли редакцию местного издания 00:50
Эксперты МАГАТЭ подтвердили соблюдение Ираном ядерной сделки 00:03
Жертвами ДТП с автобусом в Кемеровской области стали 5 человек 22.02.2018
В США автомобилист протаранил стену больницы 22.02.2018
На севере Германии из-за угрозы теракта эвакуированы АЭС 22.02.2018
Перед игрой "Спартака" в Бильбао прогремело несколько взрывов 22.02.2018
Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни 22.02.2018
Спецслужбы РФ и Аргентины пресекли канал поставки наркотиков в Москву 22.02.2018
При обрушении пятиэтажного здания в Каире погибли 10 человек 22.02.2018
Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН по Сирии 22.02.2018
Суд Лондона приговорил к пожизненному заключению террориста из Судана 22.02.2018
Россельхознадзор: Вопрос с PepsiCo будет решен в ближайшие дни 22.02.2018
Беларусь и Курская область нарастят товарооборот 22.02.2018
Во Львовской области разбили памятный знак польскому королю 22.02.2018
Россия вышла на пятое место в мире по запасам золота 22.02.2018
Лукашенко: Белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой агрессии 22.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
23.02.2018 03:40
Рубрика: В мире

Савченко предрекла большую войну и передел границ в Европе

Через несколько лет "большая война" затронет не только Украину и Россию, но и другие европейские страны. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Киев отказался вести диалог о миротворцах с Донецком и Луганском

По ее словам, миротворческая миссия не решит конфликт в Донбассе.

"Я думаю, выхода есть два: года через четыре - максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", - цитирует РИА Новости заявление парламентария.

Другим вариантом развития событий Савченко назвала "смену власти на Украине, смену власти в России и другие непредсказуемые пути".

Главное сегодня

Украинский политолог прокомментировал драку с ведущим НТВ
Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян
В Бильбао погиб полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
Донбасс создаст "народный трибунал" для Киева