Сообщивший о бомбе мужчина задержан около базы ВМС США

Тревога поднята на базе ВМС США Китсап (штат Вашингтон) после того, как неизвестный на автомобиле подъехал к контрольно-пропускному пункту и заявил, что у него при себе имеется самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

Виновник происшествия задержан. В его машине обнаружили некие подозрительные предметы. Сразу после инцидента были усилены меры безопасности. Въезд на базу был временно закрыт, а к месту происшествия направлены саперы и правоохранители.

"Ситуация находится под контролем и расследуется", - говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Facebook.

База Тихоокеанского флота ВМС США Китсап расположена в северо-западной части штата Вашингтон. На ней находятся стратегические подводные ракетоносцы, а также крупное хранилище ядерного оружия.