Совет директоров En+ Group принял отставку Дерипаски

Совет директоров En+ Group принял отставку Олега Дерипаски с поста президента компании, являющейся ведущим производителем алюминия и электроэнергии, и принял решение о назначении на эту должность Максима Сокова. Об этом говорится в официальном сообщении En+ Group.

Генеральным директором группы и исполнительным директором Совета директоров назначен Владислав Соловьев.

Дерипаска останется неисполнительным директором Совета директоров.

Компания также сообщает, что не планирует и не намерена размещать акции на рынке в 2018 году.