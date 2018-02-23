Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Вчера в Европе состоялись ответные матчи 1/16 финала второго по престижу футбольного клубного турнира континента - Лиги Европы. Из четырех российских команд в следующий раунд не пробился только "Спартак". В то же время "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА продолжат выступление в соревнованиях.

Помимо трех наших клубов, в 1/8 финала вышли: "РБ Лейпциг", "Боруссия" Д (оба - Германия), "Атлетико", "Атлетик" (оба - Испания), "Милан", "Лацио" (оба - Италия), "Марсель", "Лион" (оба - Франция), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Спортинг" (Португалия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Украина), "Арсенал" (Англия).

Отметим, что согласно решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), российские команды не смогут попасть на украинские в еврокубках. Встретиться они могут лишь в финале. Таким образом, по итогам сегодняшней жеребьевки исключено, чтобы "Локомотив", "Зенит" или ЦСКА попали на киевское "Динамо".

Чуть подробнее о жеребьевке. Она пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало - в 15:00 по Москве. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 8 марта, ответные - 15 числа.

