Трамп объявит о "небывалых" санкциях против КНДР

Президент США Дональд Трамп готовится анонсировать очередное расширение санкционных мер против режима Северной Кореи. Как передает ТАСС, о новой тактике он расскажет на встрече с американскими политиками - консерваторами. Между тем Белый дом уже распространил выдержки из речи Трампа.

В них идет речь о самых масштабных ограничительных мерах по сравнению со всеми, что вводились американцами прежде. Под них попадут почти 60 судоходных компаний, непосредственно судов, а также торговых компаний, которые сотрудничают с Пхеньяном в обход санкций. Американцы намерены лишить северокорейцев источников топлива и финансирования ракетно-ядерной программы. Между тем эксперты отмечают, что инициатива США будет объявлена на фоне "олимпийского потепления" между Пхеньяном и Сеулом. Каким образом северокорейское руководство отреагирует на угрозы из Вашингтона, пока неизвестно.