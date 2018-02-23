Трамп сравнил иммигрантов с пригретой на груди змеей

Иммигранты, которые приезжают в США, это пригретая на груди змея. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Заявление прозвучало в ходе конференции консерваторов в Вашингтоне. Как подчеркнул американский лидер, он хочет, чтобы в страну прибывали работящие и "великие" люди.

"Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад (в развитие нашей страны - прим. "РГ")", - цитирует Трампа РИА Новости.

При этом он напомнил, что добропорядочные жители США не раз страдали от преступлений, которые совершали незаконные мигранты. Потом он прочитал притчу о женщине и змее, которая укусила согревшую и накормившую ее благодетельницу, после чего призвал подумать о смысле этой истории "в контексте иммиграции".

"Народ - это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы", - заключил президент США.