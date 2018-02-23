Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян

Турция осуждает принятую в четверг нижней палатой нидерландского парламента резолюцию с признанием геноцида армян 1915 года в Османском государстве. Об этом говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел.

"Решительно осуждаем принятие Палатой представителей парламента Нидерландов резолюции, которая признает геноцидом события 1915 года, - цитирует РИА Новости сообщение МИД Турции. - Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к праву. Следовательно, оно не имеет юридической силы".

В 1915 году в Османской империи было уничтожено до 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признан многими странами. В 1995 году Госдума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении". Анкара отвергает все обвинения, утверждая, что трагедия унесла жизни как армян, так и турков.