В Бильбао погиб полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Умер один из полицейских, принимавший участие в пресечении беспорядков в Бильбао перед матчем Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Об этом информирует издание AS.

Сообщается, что полицейский был доставлен в госпиталь после того, как перенес остановку сердца. После реанимации он находился в критическом состоянии, а затем умер. Из-за столкновений фанатов перед игрой пострадало еще несколько человек. Точное число не сообщается.

Напомним, что "Спартак" хоть и победил во вчерашнем матче (2:1), но вылетел из Лиги Европы. Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетика".