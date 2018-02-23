В Донбассе расстреляли санитарный автомобиль: есть погибшие

Санитарный инструктор, водитель санитарной машины и раненый ополченец ДНР - все трое погибли в результате минометного обстрела, который велся украинскими силовиками. Об этом сообщил заместитель командующего оперативными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Его цитирует РИА Новости.

Басурин рассказал, что УАЗ с опознавательным красным крестом проезжал населенный пункт Докучаевск. Чтобы автомобиль с раненым мог беспрепятственно миновать эту зону, в ДНР обратились к противоположной стороне конфликта с просьбой о соблюдении тишины. Однако машина все равно была обстреляна противотанковой управляемой ракетой. В Киеве сообщили, что бронированная машины пехоты вела разведку в этом районе. Басурин отметил, что тем самым украинская сторона нарушила положение Женевской конвенции, предусматривающей гуманное обращение с ранеными.