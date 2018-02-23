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23.02.2018 11:31
Рубрика: Культура

В Кремлевском дворце отметят 95-летие Франко Дзеффирелли

Текст: Мария Воронова

2 марта состоится гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой", который откроет для себя новую сцену - Государственный Кремлевский Дворец. На этот раз традиционный уже ежегодный бал будет посвящен 95-летию Франко Дзеффирелли. Итальянского режиссера и русскую оперную певицу связали постановки, которые стали классикой в широком понимании - великий режиссер и лучшая Кармен на мировой оперной сцене.

Фото: Илья Долгих
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История этих балов началась в 2014 году: первый бал организовали в честь юбилея великой Елены Образцовой, которая была и остается кумиром коллег и слушателей. Тогда в Большой театр ее приехал поздравить весь оперный мир. И тогда же, в 2014 году, певица пожелала, чтобы такие гала-концерты проходили ежегодно.

Сам Дзеффирелли был автором идеи представления, а раскрыл ее ученик и ассистент маэстро, известный итальянский режиссер Марко Гандини. Но интересен гала-концерт будет не только поэтому. В этом году он обещает быть по-настоящему грандиозным: сцена Кремлевского Дворца превратится в мультимедиа-пространство - путешествие по фрагментам из спектаклей и музею Дзеффирелли, открытого на родине режиссера, во Флоренции, в 2017 году. Произведения оживут в исполнении звезд мировой сцены и будут сопровождаться 3D-декорациями, созданными по эскизам легендарных постановок, а именно: фрагменты из спектаклей "Трубадур", "Аида", "Бал-маскарад", "Дон Карлос", "Сельская честь", "Кармен".

Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр
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Сюрпризом станет встреча с французской актрисой Фанни Ардан, сыгравшей роль певицы Марии Каллас в фильме Франко Дзеффирелли "Каллас навсегда", и выдающимся танцовщиком и хореографом, Народным артистом СССР Владимиром Васильевым - они станут ведущими Оперного бала. Дирижировать будет Олег Каэтани. Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения".

Среди гостей - звезды мировой и отечественной оперной сцены, друзья и коллеги великого режиссера: сопрано Мария Гулегина, мексиканский тенор Рамон Варгас, Ён Хун Ли, заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, оперная дива Вероника Джиоева, меццо-сопрано Олеся Петрова, солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева и Владислав Сулимский, Солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Ксения Дудникова и другие. Возможно, этот Оперный бал станет главным культурным событием года. По крайней мере, он на это претендует.

Кстати

Маэстро Франко Дзеффирелли известен не только оперными постановками. Широкий зритель знаком с такими работами, как "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор (1967) и "Гамлет" с Мэлом Гибсоном в главной роли (1990). Последний, кстати, нередко показывают на уроках английского языка, когда ученики проходят монолог Гамлета.

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