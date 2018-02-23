В Минск летом начнут летать самолеты финской авиакомпании

Национальный аэропорт Минска и финская авиакомпания открывают с 9 июня круглогодичный прямой рейс, который свяжет столицы обеих стран, информирует БЕЛТА.

Новое направление будет обслуживаться 100-местными самолетами Embraer-190 в двухклассной компоновке. Рейсы из Хельсинки будут отправляться два раза в неделю по вторникам и субботам в 9.45, а обратный рейс - в 11.45 с прибытием в 13.00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Общее время в пути составит 1 час 15 минут.

Расписание, по мнению воздушных диспетчеров, составлено максимально удобно не только для тех пассажиров, кто решил посетить Минск или Хельсинки, но и для тех, кто путешествует по государствам Европы, Азии или Америки.

Национальный аэропорт Минск - первый международный аэропорт, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

