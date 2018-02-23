В Нью-Йорке скончался глава русских дворян князь Голицын

После тяжелой болезни в Нью-Йорке ушел из жизни князь Владимир Голицын - президент Русского дворянского собрания в Америке. Князь Голицын, сын эмигрантов первой - послереволюционной - волны, содействовал восстановлению связей между Русскими православными церквями за рубежом и в РФ. Как передает ТАСС, он скончался после тяжелой болезни в пенсильванском госпитале.

Владимир Кириллович Голицын родился в 1942 году в Белграде, где нашли приют многие беженцы из Российской империи. Именно там познакомились его родители. Семья перебралась за океан в 1950-х. Голицын успешно работал в банковской сфере, занимался благотворительностью, а на исторической родине впервые побывал в 1990 году. В 2005-м предводитель русского дворянства сопровождал в Москву прах генерала Деникина. Последние сорок лет Владимир Голицын состоял старостой храма в Нью-Йорке.