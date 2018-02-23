В Польше полиция открыла огонь по выпившим украинцам

Украинские СМИ сообщают о происшествии в польском городе Згеж в Лодзинском воеводстве. Там местная полиция открыла огонь по группе мужчин, оказавшихся рабочими с Украины. Три человека госпитализированы с ранениями ног.

Сообщается, что стражи порядка, патрулировавшие улицы, наткнулись на распивавших спиртное приятелей. Те вели себя агрессивно и не позволили проверить свои документы. Зато в полицейских полетели булыжники - орудие пролетариата, а заодно тротуарная плитка. Одному правоохранителю камень угодил в голову. Тогда полицейские начали делать "предупредительные выстрелы в воздух", которые в итоге пришлись по ногам дебоширов. Жизни украинских граждан ничего не угрожает.