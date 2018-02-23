В РФ предложили отложить введение новых правил для перевозчиков грузов

Минтранс предлагает отложить новый порядок по допуску автоцистерн к перевозке опасных грузов на 2019 год. Для получения такого допуска нужно не только свидетельство об официальном утверждении типа цистерны, но и свидетельство о ее испытании и проверке с указанием перечня веществ, допущенных к перевозке, либо кода цистерны и буквенно-цифровых кодов специальных положений.

Такие требования прописаны в Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ. В России же для внутренних перевозок до сих пор не было таких требований. И как следствие не было спроса на проведение проверок и испытаний цистерн.

Как отмечается в сообщении ведомства, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не была организована работа по созданию испытательных лабораторий (центров), осуществляющих периодические испытания и проверки, согласно указу "О единой национальной системе аккредитации".

Получается, что возможности сейчас протестировать все цистерны разом нет. Именно поэтому Минтранс полагает необходимым предусмотреть введение на территории Российской Федерации отсрочки применения требований ДОПОГ, которые в конце декабря 2017 года по приказу МВД стали обязательны для всех перевозчиков внутри России.