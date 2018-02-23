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23.02.2018 10:57
Рубрика: Общество

Видео: Airbus показал первый полет воздушного такси

Текст: Ксения Колесникова

Разработчики летающего такси Vahana опубликовали видео первых испытаний аппарата, который создается авиастроительным концерном Airbus. На короткой записи, выложенной на YouTube, можно увидеть не только несколько секунд полета прототипа, но и момент его посадки.

Машина способна подниматься на высоту до пяти километров. Взлет и посадка - вертикальные. Аппарат работает на электрических двигателях. Он создан по принципу конвертоплана с передним и задними поворачивающимися крыльями, на которых расположено по четыре мотора с воздушными винтами. Максимальная взлетная масса аппарата - 745 килограммов.

Фото: Юрий Снегирев/ РГ
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Первый полет аппарата, который продлился около минуты, состоялся в конце января в американском штате Орегон. Испытательному прототипу дали название Alpha One. По словам разработчиков, за 53 секунды полета аэротакси израсходовало всего 8 процентов заряда своей батареи.

Напомним, работа над проектом началась в 2016 году. Согласно замыслу, основная задача аэротакси - решение проблем с пробками в больших городах. Оно будет перевозить либо одного пассажира, либо небольшой груз. Беспилотный конвертоплан будет оснащен системой уклонения от препятствий и столкновений с другими объектами.

Кстати, проекты аэротакси разрабатывают и другие компании: немецкие, китайские и даже российские.

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