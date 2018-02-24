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24.02.2018 10:04
Рубрика: Спорт

Американские биатлонисты не приедут на этап КМ по биатлону в Тюмени

Текст: Данила Жиляев
Сборная США по биатлону не будет участвовать в заключительном этапе Кубка мира-2017 в Тюмени 22-25 марта. С таким заявлением выступила федерация биатлона этой страны, сообщает портал Inside the Games.

В заявлении, в частности, говорится, что американская сторона считает неприемлемым решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить в календаре тюменский этап. И американские спортсмены не поедут туда "ради поддержки чистого спорта и из соображений собственной безопасности".

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Тюменские болельщики, напомним, лишились возможности увидеть этап Кубка мира в декабре 2016 года после того, как была представлена вторая часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Тогда многие соревнования, проведение которых планировалось в России, были перенесены в другие страны. У России отняли чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, юношеский чемпионат мира по биатлону в Псковской области, а Тюмень осталась еще и без финала Кубка мира по лыжным гонкам.

Практика игнорирования американцами соревнований в России из политических соображений далеко не нова: достаточно вспомнить Олимпийские игры-1980. Однако сейчас их заявление нелепо и комично. Ни разу за сезон представители США не поднимались на подиум как на Кубке мира, так и на Олимпиаде в Южной Корее. Лучший из американских биатлонистов Тим Берк идет в общем зачете Кубка мира на 29-м месте. Потому если с политической точки зрения такой манифест США - яркий и громкий, по факту отсутствия американских спортсменов в Тюмени никто не заметит - равно как и канадских, которые ранее также заявляли о намерении отказаться от поездки на этот этап.

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В то же время, здравого смысла в этом заявлении мало, и уже сейчас на американцев смотрят косо, не понимая их логики. В частности, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, общаясь с журналистами в Пхенчхане, дипломатично заметил, что подобные меры ничего не дают. Он напомнил, что в свое время нынешний глава МОК Томас Бах не смог защитить титул олимпийского чемпиона по фехтованию из-за подобной ситуации: немцы в 1980 году поддержали США и не прислали в Москву своих спортсменов. Хотя как раз в этом случае американцы могут не беспокоиться: защищать им нечего.

В свою очередь, первый вице-президент IBU Виктор Майгуров подчеркнул: организация не принимает поспешных и необдуманных решений. Кроме того, ни одна федерация не отказалась от соревнований в России.

"Еще одна причина, почему это решение было принято, заключается в том, что существует некое общее отношение к ситуации со стороны всех федераций зимних видов спорта, - приводит слова Майгурова "Р-Спорт". - Ни одна федерация не отменила ни одного соревнования в этом сезоне на территории России. Достаточно очевидно, что исполком IBU не является сторонником принятия необдуманных решений. Это очень взвешенная и правильная позиция".

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