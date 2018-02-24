Андрей Ларьков: До смены лыж думал, что гонка для меня закончена

Российский лыжник Андрей Ларьков к серебряной олимпийской медали эстафеты добавил "бронзу" индивидуальной гонки. Он стал третьим в 50-километровом марафоне.

Ларьков возглавил группу преследователей, в которой были трое титулованных норвежцев и канадец Алекс Харви. Все они входили в число фаворитов гонки. Но именно Андрей оказался в этой авторитетной компании сильнейшим. После финиша Ларьков признался, что в начале марафона даже не надеялся на такой результат.

Андрей Ларьков: Возникли непредвиденные проблемы с лыжами и со скольжением, связанные с резким похолоданием. Пришлось ехать буквально на зубах, чтобы сильно не проиграть лидерам. Но в итоге все равно я "отвалился" в начале. И до смены лыж думал, что все, гонка для меня закончена. Но после того, как поменял, лыжи поехали превосходно, и я смог вернуться в строй. Удалось заехать на третье место.

Вы помогали друг другу в группе преследователей, чтобы достать лидеров?

Андрей Ларьков: Закралась мысль, когда Нисканен, Полторанин и Большунов отъехали, а я ехал в группе с норвежцами, что не стоит подгонять. Пусть поборются. Так как впереди шел Саша, это могло оказаться не очень хорошим вариантом - догонять его. Но с течением времени я заметил, что лыжи у норвежцев работают похуже, чем у меня. В некоторые моменты приходилось выходить вперед, немного добавлять. А затем увидел, что Полторанин на последнем издыхании. Ничего не оставалось делать, как обогнать его и дальше работать по обстоятельствам.

Тренер вам ведь подсказывал, что Полторанин шедший на третьем месте еле дышит. Слышали это?

Андрей Ларьков: Слышал эти подсказки. Но мы не видели его. Только на последнем круге он появился из ниоткуда, и шел с очень тихой скоростью.

Рывок от норвежцев и Харви заранее спланировали?

Андрей Ларьков: Дело шло к финишу, и я знал, что среди финишеров самый сильный Харви. Но в этой гонке он был, как у нас говорят, талый, устал очень сильно. Сундбю же - более дистанционный лыжник. Его опасался больше всего. И я решил его же методами действовать. Последние три километра ждал ускорения, кто же пойдет. Сундбю пошел, я - следом. Надеялся, что поборюсь за самые высокие места. Получилось.

Чувствуете, что стали призером и этим стоит гордиться?

Андрей Ларьков: Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками, и я рад, что удалось это сделать.

Ликовали, когда пересекли финишную черту?

Андрей Ларьков: Нет. 50 километров - не та гонка, чтобы ликовать. Все силы оставляем на трассе.

Грандиозная Олимпиада для лыжников наших получилась. Могли себе такое представить перед началом Игр?

Андрей Ларьков: Если честно - нет. Думаю, мало кто мог представить.