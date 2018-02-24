Баскетболисты России в овертайме упустили победу над Францией

Мужская сборная России по баскетболу не сумела на выезде переиграть французов в матче отборочного турнира ЧМ-2019. Наша команда с минимальной разницей уступила в овертайме - 74:75 (12:12, 17:16, 12:15, 20:18, 13:14).

Всю игру команды действовали на равных, и ни одна не имела весомого преимущества. Основное время встречи закончилось со счетом 61:61, и победителя пришлось определять в дополнительной пятиминутке.

Российские баскетболисты за 3,2 секунды до конца вели с отрывом в одно очко. Однако сохранить лидерство они не смогли - двухочковый французов вывел хозяев вперед. Последняя отчаянная атака подопечных Сергея Базаревича плодов не принесла.

В составе сборной России самым результативным стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. У Франции 23 очка на счету Бориса Диао. Следующий матч наша команда проведет 25 февраля дома против Боснии и Герцеговины.