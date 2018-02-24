CAS аннулировал результат бобслеистки Сергеевой на ОИ-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело российской бобслеистки Надежды Сергеевой, чья допинг-проба, взятая на Олимпиаде-2018, дала положительный результат на триметазидин. Суд принял решение дисквалифицировать спортсменку с Олимпиады.

В Пхенчхане Сергеева выступала в двойках с разгоняющей Анастасией Кочержовой. Соответственно, результат, показанный этой командой, аннулирован. Вместе с тем, Надежда имеет право оспорить вердикт, об этом также говорится в сообщении CAS.

"Спортсменка согласилась со временным отстранением и сохранила право бороться за отмену или сокращение срока дисквалификации", - сказано в релизе, опубликованном на официальном сайте CAS.