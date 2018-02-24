ЕС сократит расходы на сельское хозяйство и "политику сплочения"

Еврокомиссия считает необходимым сократить расходы бюджета Европейского Союза на сельское хозяйство и "политику сплочения" после 2020 года. Об этом сообщил глава комиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя итоги неформального саммита ЕС.

"У меня была возможность сказать моим друзьям, что нам придется сокращать расходы на сельское хозяйство и политику сплочения", - сказал Юнкер, слова которого приводит РИА Новости. Юнкер отметил, в противном случае членам ЕС придется снижать затраты на другие цели.

В свою очередь руководитель Евросовета Дональд Туск рассказал, что страны Евросоюза согласились увеличить расходы бюджета организации после 2020 года на борьбу с нелегальной миграцией, оборону и безопасность.

Напомним, лидеры 27 стран накануне на неформальном саммите в Брюсселе обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза на период после 2020 года.