Художник-постановщик "Довлатова" получила награду Берлинале

68-й Берлинский фестиваль завершен. Решением жюри главного конкурса под председательством Тома Тыквера художник-постановщик российского фильма "Довлатов" Елена Окопная награждена "Серебряным медведем" за художественный вклад. Этот фильм Алексея Германа-младшего получил также приз читателей газеты Berliner Morgenpost.

В программе "Панорама" приза зрительских симпатий удостоен фильм Тимура Бекмамбетова "Профайл" о хитроумных методах вербовки европейских женщин запрещенной в России террористической организации "ИГИЛ". Действие экспериментальной картины целиком происходит на компьютерном мониторе.

Главный же приз Берлинале, "Золотой медведь", отдан самому "радикальному" фильму программы - "Не прикасайся" румынки Адины Пинтили, отважно таранящему последние рубежи того, что еще недавно считалось глубоко интимным. Эта же картина награждена призом за лучший режиссерский дебют.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получил Уэс Андерсон за полнометражный анимационный фильм "Остров собак".

"Серебро" за лучшие актерские работы увезут с собой Антони Бажон, сыгравший перевоспитавшегося наркомана в драме Седрика Кана "Молитва" (Франция) и Ана Брюн в уругвайском лесбийском фильме "Наследницы" Марчело Мартинесси."Наследницы" получили также и приз имени Альфреда Бауэра.

Приза жюри "Серебряный медведь" удостоена польская картина Малгожаты Шумовской "Рожа". Лучшим сценарием признан комедийный "Музей" Мануэля Алкалы и Альфонсо Руиспаласиоса.