"Сделайте, пожалуйста, одолжение. Расскажите всему миру, что зимняя Олимпиада 2018 года будет проходить не только в Пхенчхане, но и в нашем городе - Канныне. Более того, очень большое количество самых зрелищных мероприятий - хоккей, фигурное катание, шорт-трек и другие будут проходить в нашем городе. Да и вообще, у нас в городе есть что посмотреть", - таковым был крик души мэра города Каннына Чхве Мён Хи примерно за полтора года до начала ОИ-2018.

Действительно, если про Пхенчхан многие уже были наслышаны, то про Каннын тогда знали единицы иностранцев. Теперь эта ситуация изменилась.

Проведя в этом городе почти две недели, в него очень легко влюбиться. Здесь есть чем заняться, он спокойный, но сонный, он красивый, но не кичливый, он имеет свою историю, но может похвастаться и современными "фишками". А Олимпиада добавила Канныну еще больше лоска и динамичности.

Море, сосны и песок

Каннын расположился на восточном побережье, которое славится чистым морем, песчаными пляжами, сосновыми лесами и красивыми видами. Все это действительно можно найти в изобилии в городе и его окрестностях. Каннын - это курорт. Сюда в знойные летние дни устремляются сотни тысяч, если не миллионы корейцев, чтобы в прохладных водах Восточного (Японского) моря найти спасение от жары. В городе большое количество гостиниц, пансионатов, мотелей и домов отдыха.

А когда поток туристов спадает, то город начинает жить своей размеренной жизнью. В Канныне население небольшое - немногим более 200 тысяч человек. Но на выходные, не только летом, сюда приезжают многие жители столицы. Среди молодежи поездки на субботу-воскресенье в Каннын и прилежащие места пользуются большой популярностью - можно успеть отдохнуть на море и полюбоваться видами за чашкой кофе, которым также славится город.

Помимо природы, которая объективно здесь красива, в городе хватает исторических достопримечательностей и храмов. Так что и любителям истории Каннын придется по душе.

Не быть как все

Несмотря на все свои объективные достоинства, у многих небольших городов и регионов Кореи всегда есть одна проблема. Часто они для иностранцев кажутся "на одно лицо", а потому местные власти делают все возможное и невозможное, чтобы так или иначе выделиться, запомниться туристам, чтобы те потом приехали обратно.

Во время Олимпиады и Паралимпиады в Канныне проходят большое количество различных культурных мероприятий, выставок, концертов, шоу и т.п. Конечно, во время ОИ всего этого стало побольше, но и без Олимпиады в Канныне постоянно проводятся разного рода мероприятия, которые самым активным образом поддерживают местные власти.

Отдельно стоит отметить расположенный возле пляжа Кёнпхо музей американского изобретателя Томаса Эдисона. Местный коллекционер Сон Сон Мок, впечатленный талантом и плодовитостью по части изобретений Эдисона, собрал огромную коллекцию старых аппаратов и устройств, которые придумал ученый. Тут есть шикарная коллекция граммофонов, музыкальных шкатулок, утюгов и прочих устройств, которые были произведены давным-давно.

Каннын также имеет и "свое блюдо", которым славится именно он - это блюда из соевого творога тофу (по-корейски "тубу"). Здесь много ресторанов и даже целая "ресторанная деревня", где вас накормят соответствующей едой. Другой деликатес, которым может похвастаться Каннын - это свежие морепродукты. Вдоль всех набережных полно ресторанов, предлагающих блюда из сырой рыбы, крабов и прочих даров моря.

Кофейная столица Кореи

Впрочем, Канныну не суждено затеряться среди других похожих небольших городов Кореи. Этот город хорошо известен многим, так как является общепризнанной корейской столицей кофе. "Если накопился стресс, то просто приезжайте к нам кофе попить на берегу моря. На специальную улицу кофе", - сказал мэр Чхве Мен Хи, говоря про набережную Анмок, известную большим скоплением самого разного рода кофеен. Вообще в Канныне кофеен много даже по меркам Южной Кореи, которую эксперты уже называют "Республикой кофе". Есть в городе и отдельный музей кофе. И это не случайно, хотя по климатическим причинам кофе здесь не произрастает.

Еще в 1980-х гг. на набережной Анмок в Канныне были установлены пять-шесть автоматов по продаже кофе. Этот напиток тогда не был распространен в Корее, но стал быстро приобретать популярность среди молодежи. На набережную приезжали и из других городов, чтобы выпить кофе. В то время действовало только автобусное сообщение. Рейсы были лишь два-три раза в день, а потому в ходу была милая уловка: пригласить девушку выпить чашку кофе в Каннын, понимая, что это означает свидание на весь день из-за соответствующего расписания автобусов. Считалось, что у каждого автомата на набережной Анмок свой вкус и перед ними выстраивались большие очереди.

Кофе стал постепенно распространяться в Корее, чему во многом способствовал приезд в Корею из Японии этнического корейца Пак И Чу, который был известным баристой. В начале 2000-х гг. он из Сеула переехал в Каннын, открыв именно на набережной Анмок свое заведение. С 2009 г. правительства Каннына стало проводить ежегодный международный фестиваль кофе, который называют "кофейной Олимпиадой". За несколько дней фестиваль посещают сотни тысяч человек. В этом году этот фестиваль проводится одновременно со спортивной Олимпиадой.

Существование кофейных автоматов, переезд в Каннын известного специалиста, проведение фестиваля, который приобрел большой размах - все это придало городу статус "кофейной столицы Кореи". Так что понятно, почему мэр города зовет полюбоваться морем и выпить именно кофе. Кофе и Каннын - это теперь почти синонимы.

Слава об этом распространилась уже далеко за пределы Южной Кореи. В начале Олимпиады в Южную Корею приехал большой ансамбль и оркестр из КНДР во главе с певицей Хён Сон Воль. Как утверждают сопровождавшие ее лица, Хён, которая теперь является и влиятельным политиком, приехав в Каннын, попросила ее угостить местным кофе. "Я слышала, что Каннын славится кофе, потому хотелось бы, пользуясь шансом, попробовать его именно здесь", - сказала она во время визита.

Олимпиада в Канныне

Впрочем, пора вернуться к той причине, почему мы начали разговор о Канныне - к зимней Олимпиаде. Как уже говорилось, хотя она официально называется "Олимпиадой в Пхенчхане", но в реальности половина объектов находится в Канныне, потому справедливее было бы называть "Олимпиада в Пхенчхане и Канныне". В отличие от того же Пхенчхана, который является поселком, Каннын - это город.

В любом случае Олимпиада - еще один образ, который теперь неразрывно связан с Канныном. К связи с началом игр в конце 2017 г. была открыта линия скоростной железной дороги, которая соединила главный международный аэропорт страны - Инчхонский с Сеулом и Канныном. Это значительно увеличило транспортную доступность города для жителей столичной агломерации, где проживает половина населения Кореи.

А потому можно утверждать, что начавшие курсировать между Инчхоном, Сеулом и Канныном скоростные поезда КТХ очень скоро изменят уклад жизни. Приехать в Каннын теперь куда гораздо проще, чем ранее. Это занимает менее двух часов и позволяет избежать автомобильных пробок, которые неизменно присутствуют на шоссе по праздникам, а также в пятницу и воскресенье.

Но дело не только в железной дороге. Благодаря появившимся в Канныне спортивным комплексам изменился облик города - он стал более современным.

"Закончится Олимпиада, но вы вряд ли забудете Каннын. Я уверен, вы снова приедете к нам с гости. В наш город невозможно не влюбиться. Приезжайте, у нас всегда найдется чашка ароматного кофе для гостей и места для прогулок", - сказал полтора года назад мэр города Чхве Мен Хи. Мы проработали здесь немногим более двух недель и теперь понимаем, градоначальник был прав. Этот город притягивает вас, с ним многое связано, у него есть своя история и то, ради чего сюда стоить вновь приехать.