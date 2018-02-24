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24.02.2018 09:17
Рубрика: В мире

Кучма назвал Украину "несостоявшимся государством"

Текст: Петр Лихоманов
С удивительными откровениями выступил накануне экс-президент Украины Леонид Кучма, в ходе IV Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для Большой Европы", который закончился в Киеве.

В частности, он заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле слова", и констатировал провал как во внутренней, так и во внешней политике страны.

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"Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Но Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать", - сокрушался с трибуны экс-президент.

Расстроил его, напомним, почти пустой зал во время выступления Петра Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене, и дипломатичный отказ министров иностранных дел Германии и Франции встречаться с ним в рамках "нормандского формата". Расстройство, вероятно, усиливалось еще и тем, что главные гости конференции вопреки традиции не посетили так называемый "Украинский завтрак" - встречу, организованную его зятем - олигархом Виктором Пинчуком.

Уделил Кучма внимание и внутреннему положению страны, а также определил истоки удручающего положения - они, по мысли Кучмы, целиком зависят от качества местной политической элиты.

"Информация к размышлению. Мы всем говорим , что все вокруг виноваты. А мы? Что мы делаем в Украине? Почему Украина никогда не была полноценным государством? Давайте посмотрим на наш парламент, наш политический бомонд - мы сами себя съедаем. Мы не говорим о людях, мы забыли об экономике. Если экономики не будет, ничего не будет. 75% валового продукта - долги наши. А кто платить будет? Не даст МВФ - будем дефолт объявлять?", - объяснял присутствующим всю сложность ситуации Кучма.

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Заметим, что свои шокирующие речи Кучма произносил перед своеобразной аудиторией: в Киев съехались политики правого толка и родственные им "еврооптимисты" из Польши, стран Балтии, Молдовы, а также представители "либеральной оппозиции" из Белоруссии и России. Вероятно, их удивили слова о неполноценности Украины от человека, чья фамилия стоит на фундаментальном для всех украинских националистов труде "Украина - не Россия", в котором Кучма обосновывал полную историческую, политическую и экономическую полноценность Украины с древних времен. Речи Кучмы удивительны и с учетом того, что его называют отцом нынешней украинской политической системы.

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