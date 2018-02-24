Лыжники Большунов и Ларьков выиграли "серебро" и "бронзу" в марафоне

Олимпийский турнир лыжников-мужчин завершился марафонской гонкой классическим стилем на 50 километров. В ней победу одержал финн Ийво Нисканен, а серебряная медаль досталась россиянину Александру Большунову. "Бронза" еще у одного спортсмена из России Андрея Ларькова.

В этой гонке участвовали четыре российских лыжника, причем все они попали в двадцатку сеяных. На трассу вышли Александр Большунов, Андрей Ларьков, Денис Спицов и Алексей Червоткин. В конкурентах же, даже с учетом того, что несколько топовых спортсменов марафон бежать не решились, значились звезды первой величины - канадец Харви, норвежцы Сундбю и Холунд, швейцарец Колонья, казахстанец Алексей Полторанин.

Группа лидеров определилась примерно к двадцатому километру, когда небольшой просвет образовался между вырвавшимся в лидеры финном Ийво Нисканеном и примкнувшим к нему Полтораниным, а также группой из шести лыжников, в которой держался Большунов. Остальные к половине дистанции отстали больше чем, на 30 секунд. Александр, преодолев экватор гонки, поменял лыжи, и, поняв, что остальные коллеги темпом ему проигрывают, пошел в атаку на Полторанина. Вскоре казахстанец остался далеко позади, а вот Нисканен старался и продолжал возглавлять пелотон. Впрочем, разрыв между финном и россиянином неуклонно сокращался. И к отметке в 35 километров он составлял уже менее десяти секунд.

Смена лидера выглядела в такой ситуации неизбежно, и она произошла примерно за 13 километров до финиша. Нисканен на этом, разумеется, не сдался. И, пристроившись аккурат за Большуновым, какое-то время продолжил работать в темпе Александра. Россиянина перспектива откладывать разборки до финишного створа не устраивала и, завершив очередной круг, он пошел в атаку и оперативно сделал 10-секундный просвет. Ийво этот выпад парировал, и вскоре вернулся "на хвост" Александру.

Тем временем, за спинами лидеров разворачивалась борьба за "бронзу". Алексей Полторанин все-таки не выдержал и позволил группе преследователей себя догнать. В этой четверке темп задавал еще один россиянин Ларьков, который задавал темп Сундбю, Харви и Холунду. Удержаться в такой компании до финиша - уже серьезный успех. Но Андрея роль статиста не устраивала никак. Он незадолго до финиша пошел в атаку, и оставил конкурентов позади - заслуженная "бронза".

Что же до главной интриги, то она сохранилась до последнего круга. За полтора километра до финиша Нисканен пошел ва-банк, резко ускорившись. И эту атаку Большунов парировать уже не смог - сил просто не осталось. Финский лыжник в итоге первый, а россиянин в третий раз на этой Олимпиаде становится серебряным призером. Кроме того, у Большунова есть "бронза" спринта - выдающееся достижение.