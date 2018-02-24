Манафорта обвинили в подкупе европейских политиков в интересах Украины

68-летнего лоббиста и политтехнолога Пола Манафорта, бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа с июня по август 2016 года, обвинили в подкупе европейских политиков в интересах режима Виктора Януковича, сообщает The Hill.

В обвинительном заключении, которое было выдвинуто специальным прокурором Робертом Мюллером, говорится о том, что Манафорт способствовал выплате более двух миллионов долларов неким высокопоставленным европейским политикам за "лоббистские усилия в продвижении имиджа режима Януковича". Эти деньги якобы выплачивались "Партией регионов" Украины, которую на тот момент возглавлял Виктор Янукович.

Как отмечает AFP, новое обвинение в адрес бывшего главы штаба Трампа, "вероятно, не является главной целью Мюллера и его следователей. Они хотят подтолкнуть Манафорта раскрыть то, что он знает о кампании Дональда Трампа и возможном сговоре между его окружением и Москвой".

Напомним, что в четверг комиссия Мюллера выдвинула новые обвинения в адрес Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса. В обвинительном заключении, подписанном Робертом Мюллером, утверждается, что указанные два лица регулярно занимались уклонением от уплаты налогов и утаиванием банковских счетов за рубежом. С 2006 по 2015 год эти два политтехнолога работали в качестве политических консультантов и лоббистов при администрации президента Украины Виктора Януковича.

Их обвиняют в создании сложной схемы, которая, по версии следствия, якобы позволяла им скрывать от налоговых органов США большую часть своего дохода. Согласно обвинительному заключению, более 75 миллионов долларов, предназначенных для выплаты этим двум лицам, якобы прошли через оффшорные счета. Оба обвиняются в том, что они "отмыли" при этом более 30 миллионов долларов.

По данным chicagotribune.com, Пол Манафорт и Рик Гейтс использовали оффшорные счета, скрытые доходы, подделывали документы и отмывали наличные деньги, чтобы поддерживать пышную жизнь Манафорта, имевшего несколько роскошных домов, коллекцию редких предметов изобразительного искусства, изысканной одежды и склонного к экзотическим путешествиям.

Спецкомиссия Мюллера утверждает, что Манафорт использовал свое высокое положение, свои связи в банках и коммерческих структурах, а также знакомства Гейтса для "накопления роскоши". Издание также отмечает, что только от "Партии регионов" Манафорту и его помощнику было выплачено не менее 17 миллионов долларов в период с 2012 по 2014 годы. Даже после того, как деньги перестали поступать к ним, Манафорт и Гейтс "нашли незаконные способы, чтобы поддерживать и даже улучшать свой образ жизни", утверждают члены спецкомиссии Мюллера.

По версии следствия, Манафорт потратил 849 тысяч долларов в магазине элитной мужской одежды в Нью-Йорке, посетив его 34 раза в течение шести лет - в среднем оставляя 25 000 долларов США при каждом посещении. Еще один магазин одежды в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, получил от него 520 000 долларов за девять посещений в течение пяти лет, таким образом, в среднем он тратил около 58 тысяч долларов США за каждое посещение.

Манафорт в годы сотрудничества с украинскими властями якобы купил четыре Range Rovers за пять лет, Mercedes, произведения искусства, новейшие аудио-видео системы, кондоминиум, квартиру на Манхэттене и дом в египетской Александрии. Некоторые из знакомых называли его "графом Монте-Кристо" в честь героя французского романа 19-го века. Тем не менее, отмечает следствие, финансовые нарушения, в которых обвиняют Манафорта и Гейтса, "не имеют никакого отношения к их работе в кампании Трампа".

Тем временем

В этом громком деле произошел сенсационный поворот. Ричард Гейтс признал себя виновным в пятницу в ложных показаниях, данных ФБР, и "финансовом мошенничестве в ущерб американскому государству". 45-летний Гейтс, отмечают СМИ, согласился сотрудничать по факту расследования якобы вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. В письме к своим родственникам, полученном телеканалом ABC, Ричард Гейтс объяснил, что, несмотря на его "первоначальное желание (защищаться)", он "передумал", чтобы "спасти свою семью". Это признание Гейтса еще больше способно усилить давление на Пола Манафорта, который продолжает заявлять о своей полной невиновности. Его представитель Джейсон Малони сказал, что Манафорт "уверен, что он будет оправдан, и нарушения его конституционных прав будут устранены". Как отмечают американские масс-медиа, по совокупности обвинений Манафорту и Гейтсу грозит от шести лет тюремного заключения.