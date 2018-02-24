МИД: РФ готова предоставить площадку для переговоров Пхеньяна с Сеулом

Москва готова предоставить площадку для диалога КНДР и Южной Кореи, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. "Если поступит соответствующее обращение, мы, полагаю, могли бы рассмотреть возможность предоставления нашей площадки для осуществления межкорейского контакта", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам Моргулова, до настоящего времени ни Пхеньян, ни Сеул с подобным предложением к России не обращались.

"Конечно же, это дело двух Корей решать, когда им проводить подобный контакт. С нашей точки зрения, единственным условием его осуществления должно быть отсутствие каких-либо условий с обеих сторон", - отметил замглавы МИД РФ. При этом высокопоставленный дипломат указал, что Москва выступает за расширение повестки межкорейского диалога, в том числе с учетом трехсторонних проектов с Россией.

"Такое взаимодействие, например, в форме поставок российского угля в Южную Корею через северокорейский порт Раджин, не подпадает под действие санкционного режима, введенного Советом Безопасности ООН, включая резолюцию 2397, принятую в декабре прошлого года", - считает Моргулов.

Напомним, в начале этого года по инициативе КНДР начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка на Олимпиаду большой делегации из Северной Кореи. Она состояла из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов.