МИД РФ прокомментировал украинский закон о "реинтеграции Донбасса"

Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о "реинтеграции Донбасса" означает нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе. С таким заявлением выступил МИД России.

"24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины. Подписав упомянутый закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади считают, что ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет.

"Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - подчеркивается в комментарии.

В МИД РФ убеждены, что "нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия".

"Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", - отмечается в заявлении российского МИД.

Закон о "реинтеграции Донбасса" был одобрен Верховной Радой 18 января. Россия в нем названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву районы Донбасса - "оккупированной территорией". Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР дало критическую оценку документу, полагая, что он нарушает Минские соглашения и развяжет руки украинским силовикам.