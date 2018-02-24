Минобороны: Боевики в Сирии провоцируют правительственные войска

В Сирии боевики "Джейш Аль-Ислам" (террористическая организация, запрещена в РФ) срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Боевики группировки "Джейш Аль-Ислам" блокировали гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин и не дают возможности мирным жителям покинуть подконтрольные террористам территории", - рассказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению "призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации".