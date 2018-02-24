МОК объявит решение по восстановлению ОКР в воскресенье

Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) будет объявлено в воскресенье. Об этом сообщил журналистам директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

По его словам, сегодня на заседании исполкома МОК выступила с докладом Николь Хевертц - глава специальной комиссии, контролирующей выполнение российской стороной критериев, необходимых для восстановления статуса ОКР. Адамс подчеркнул, что доклад был обсужден, однако решение будет объявлено в воскресенье. Завтра исполком вновь соберется в Пхенчхане в 8 утра по местному времени - в Москве в это время будет два часа ночи.

На исполкоме выступили также первый вице-президент ОКР, глава российской делегации в Пхенчхане Станислав Поздняков и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева. Поздняков после в беседе с журналистами подчеркнул, что все требования, выдвинутые со стороны МОК, выполнены.

Напомним, членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря прошлого года. МОК обнародовал ряд критериев, выполнение которых позволит ОКР вернуть свой статус. Кроме того, в этом случае наши спортсмены, выступающие в Пхенчхане как "Олимпийцы из России", смогут пройти на церемонии закрытия Игр под российским флагом.