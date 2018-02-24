Новое шествие защитников русских школ Латвии пройдет в марте

Очередная акция протеста против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения состоится 10 марта. Такое решение было принято штабом защиты русских школ Латвии по итогам прошедшего в субботу в центре Риги митинга.

"Дальнейшие наши планы - это массовое шествие, которое состоится 10 марта в Риге. Это также выпадает на субботу, чтобы в нем смогли принять участие работающие люди. Во время этого мероприятия мы намерены напрямую обратиться к Еврокомиссии, поэтому шествие проведем к зданию Еврокомиссии в Риге", - рассказал ТАСС представитель Штаба и сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.

При этом он подчеркнул, защитники русских школ не намерены сдаваться и продолжат работу против перевода школьного образования на государственный язык.

Митрофанов также рассказал о планируемом на конец марта проведении общелатвийской родительской конференции. На мероприятии будут обсуждаться право русскоязычных детей на получение образования на родном языке, а также дальнейшие шаги активистов против запланированной в стране реформы образования.

Прошедший в центре Риги митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения собрал около трех тысяч участников. Он был приурочен к 229-летию со дня подписания российской императрицей Екатериной II указа о создании первой русской школы в Латвии.

Во время проведения акции был организован сбор подписей за сохранение и развитие русских школ в республике. Подписи собирались под обращением, которое в дальнейшем будет направлено в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ, ООН и другие международные организации.

Напомним, кабинет министров Латвии ранее одобрил реформу, согласно которой с 2020 года школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на государственном языке. На русском языке сохранится обучение только языка и литературы и предметы, связанные с культурологией. Реализация реформы может начаться с первого сентября 2019 года. Это решение вызывает недовольство среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40 процентов населения страны.