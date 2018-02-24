Пьяный канадский олимпиец угнал автомобиль

Спортсмен олимпийской сборной Канады в Пхенчхане угнал автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала в своем Twitter журналист телеканала СВС Сьюзен Ормистон.

По ее словам, в машине находился не только спортсмен, но также его менеджер и супруга. При этом имя самого атлета не называется. Угнав машину, они направились в олимпийскую деревню, но были задержаны полицией.

Впрочем, их быстро освободили. Горе-угонщик пояснил, что выпил, так как замерз и хотел согреться. Правда, для чего ему потребовалось садиться за руль чужой машины, не сообщается.

Сама история, хоть и нелепа, особенного удивления не вызывает. Спортсмены олимпийской сборной Канады, похоже, не скрывают, что в свободное время снимают стресс с помощью алкоголя. Это на днях продемонстрировал фигурист Скотт Мойр, который, изрядно выпив, пришел поддержать своих хоккеисток и устроил на трибунах дебош, не стесняясь нецензурно оскорблять арбитров.