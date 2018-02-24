Тела трех мужчин обнаружили в кабине фуры в Подмосковье

Трое мужчин найдены мертвыми в фуре в Чеховском районе Подмосковья. Об этом рассказали в ГСУ СК России по области.

"В кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По факту инцидента организовано проведение доследственной проверки.

В кабине фуры найдена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. По предварительной версии, они скончались от отравления газом. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.