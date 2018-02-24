В Москве прошел пожарно-спасательный флешмоб

На главном катке страны на ВДНХ прошел Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб. В нем приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, цель флешмоба - привлечь внимание населения к вопросам безопасности.

Зрелищное мероприятие прошло в шестой раз. В этом году лозунг флешмоба звучал так: "Паркуйся не как чудак, нам нужно подъехать к жилому дому и спасти родных и близких!". Проблема проезда пожарно-спасательной техники к месту ЧП особенно актуальна в крупных городах.

Открыл флешмоб глава МЧС РФ Владимир Пучков. Акция состоялась при поддержке департамента спорта и туризма Москвы. В мероприятии приняли участие представители министерства, Центрального спортивного клуба МЧС РФ, пожарные и спасатели, сотрудники Россоюзспаса, Всероссийского добровольного пожарного общества, а также курсанты ведомственных вузов и все желающие.

На каток участники мероприятия выходили в боевой одежде. Многие привели на каток своих близких. Кульминацией флешмоба стало проведение "Кулинарного поединка МЧС", когда каждый округ столицы показал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шеф-поваров. Все желающие москвичи смогли попробовать и оценить их мастерство абсолютно бесплатно.

Кроме того, в программе праздника были конкурсы, выступление фигуристов, выставка пожарной и водно-спасательной техники, выступление оркестра ГУ МЧС России по Москве на коньках, показ собак-спасателей и многое другое.