В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержаны рейсы

Девять рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного циклона, подошедшего к острову в субботу, сообщает пресс-служба аэропорта. В числе отложенных - рейсы на Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.

Плохая видимость мешает взлетам и посадкам самолетов. "Около 100 метров - видимость, сильный северный снег с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении о фактической погоде. Из-за сильного ветра и, как следствие, шторма в Татарском проливе закрыта переправа Ванино-Холмск.

Кроме этого, сегодня на Сахалине отменено проведение Троицкого лыжного марафона.